Nach dem Dorffest in Dabringhausen Gerüchte drehen sich um Weik – warum nicht um Bleek ?

Wenn ein hauptamtlicher Bürgermeister nach zwei Amtszeiten verkündet, dass er nicht ein weiteres Mal kandidieren werde, hängt das fast immer mit dem Alter zusammen. Es ist ein Job mit hoher Verantwortung, der einen Stadtchef an sieben Tagen in der Woche in Beschlag nimmt und in Krisenzeiten durchaus auch rund um die Uhr fordern kann.