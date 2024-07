Sanierung der A1-Brücke in Wermelskirchen Augen zu und durch beim Baustellen-Endspurt

Meinung | Wermelskirchen · Wenn am 5. August die zweite Bauphase in Hünger startet, ist ein Ende in Sicht. Die Autobahn GmbH scheint alles sorgfältig geplant zu haben, damit es nicht noch einmal böse Überraschungen gibt.

27.07.2024 , 11:23 Uhr

Die Süd-Seite der Gewölbebrücke Hünger (r.) muss noch komplettt saniert werden. Foto: Guido Radtke