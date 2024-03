Konzert in Wermelskirchen Sohn von Schlagzeug-Legende Ginger Baker spielt im Eifgen

Kofis erster Live-Auftritt war mit seinem Vater in der britischen Kult-TV-Musiksendung „The Old Grey Whistle Test“ – mit nur sechs Jahren bewies er, dass er mehr als nur den Namen seines Vaters geerbt hatte. In den frühen 1980er-Jahren spielten Kofi und sein Vater Schlagzeugduette in ganz Europa und begeisterten das Publikum mit komplexen afrikanischen Polyrhythmen.