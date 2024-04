Prozess am Landgericht Köln 35-jähriger Wermelskirchener muss nicht in die Psychiatrie

In den Plädoyers ist es ein Entweder-oder. Entweder wird der 35-jährige Mann aus Wermelskirchen bis auf Weiteres in die Psychiatrie kommen – oder nicht. Die Staatsanwältin sowie auch der Vertreter der Nebenklage forderte nicht nur drei Jahre und vier Monate für den Wermelskirchener, sondern eben auch die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. In der Begründung heißt es: Von ihm gehe eine Gefahr für die Allgemeinheit aus und weitere entsprechende Taten seien zu erwarten.