Missbrauchskomplex Wermelskirchen Angeklagter nahm anderen Pädophilen mit zum Babysitten

Schon mit 17 habe R. eine eigene Firma gegründet, immer genug Geld gehabt. Per Brief habe er ihr gestanden, dass er sie interessant und süß fände. „Das war niedlich“, sagt die Zeugin. „Auch als wir zusammen waren, stand aber für ihn der Computer und seine Technik immer an erster Stelle.“ R. arbeitete später als IT-Techniker. Er sei auch für die Lehrer in der Schule schon der Ansprechpartner gewesen bei allen Fragen rund um Computer, sagt seine frühere Freundin.