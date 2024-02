Prozess am Landgericht Köln Sachverständiger empfiehlt Unterbringung in Entziehungsanstalt

Am vierten Verhandlungstag gegen einen 29-jährigen Mann aus Schwelm vor der 11. Großen Strafkammer am Landgericht Köln sagte ein 63-jähriger Facharzt aus der LVR-Klinik in Essen aus. Dorthin war der Angeklagte am 17. Oktober 2023 unter anderem wegen mehrerer Vorfälle im Mai und August 2022 in Wermelskirchen und Burscheid gebracht worden. Im Prozess ging es darum, ob der Mann dauerhaft im psychiatrischen Fachkrankenhaus untergebracht werden müsste.