Neues Projekt in Wermelskirchen Kids lernen kochen wie die Profis

Stina schnippelt Möhren. Die Elfjährige blickt konzentriert auf ihre Hände, die das Gemüse in kleine Stücke schneiden. „Ich koche generell sehr gerne“, sagt Stina und erzählt von ersten Versuchen Zuhause in der Küche. „Aber meine Mutter meint, ich mache die Küche nicht wieder richtig sauber“, sagt sie und grinst, „deswegen darf ich nicht so oft kochen.“ In der großen Küche im Restaurant „Zum Schwanen“ fühlt sie sich pudelwohl. „Ich war noch nie in so einer großen Küche“, sagt sie und deutet auf die unzähligen Töpfe, Kochstellen und Messer. Der neue Kochkurs, den das Jugendcafé (Juca) und das Team im Restaurant „Zum Schwanen“ gemeinsam aufgelegt haben, macht es nun möglich. Kinder zwischen sieben und 15 Jahren lernen Kochen – wie die Profis. Vier Kurs-Termine stehen auf dem Programm, beim fünften Termin servieren die Kinder und Jugendlichen ihren Eltern ein Menü mit fünf Gängen.