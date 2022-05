Interkommunale Zusammenarbeit geplant : Know-How im Austausch nutzen

Wermelskirchen Leichlingen und Wermelskirchen wollen gemeinsame Kompetenzzentren schaffen. Die beiden Kommunen rechnet dafür mit einer Landesförderung.

Die Stadtverwaltung strebt eine Interkommunale Zusammenarbeit mit Leichlingen an. Das kündigte Bürgermeisterin Marion Lück im Haupt- und Finanzausschuss an. Wie die Verwaltungschefin darstellte, soll es dabei vor allem um den Austausch von Know-How und gegenseitigen Einsatz von Personalressourcen gehen. „Das kann mit Leichlingen sehr gut klappen, weil die Blütenstadt und Wermelskirchen auf einem sehr ähnlichen Stand sind“, sagte Marion Lück, die seit ihrem Amtsantritt im November 2020 enge Kontakte besonders zu ihren Amtskollegen in Burscheid und Leichlingen, die genau wie Wermelskirchen zum sogenannten „Nordkreis“ im Rheinisch-Bergischen Kreis gehören.