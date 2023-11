Im Rheinisch-Bergischen Kreis CO2-Emissionen um 31 Prozent im Vergleich zu 1990 gesenkt

Wurden damals rund 2,8 Millionen Tonnen CO 2 ausgestoßen, waren es Ende 2021 nur noch 1,9 Millionen Tonnen. Auch in Bezug auf die letzte Erhebung für das Jahr 2016 haben sich die Werte laut dem Bericht erneut verbessert. Seitdem ist der Ausstoß an CO 2 -Emissionen um knapp 20 Prozent gefallen. „Diese deutliche Einsparung im Vergleich zur letzten Erhebung zeigt, dass der Rheinisch-Bergische Kreis mit seinen Maßnahmen auf dem richtigen Weg ist, um die ambitionierten Klimaschutzziele, wie etwa eine Reduktion von 65 Prozent bis zum Jahr 2030, zu erreichen“, kommentiert die Verkehrs- und Umweltdezernentin des Kreises, Elke Reichert, die Entwicklung.