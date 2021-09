Wermelskirchener verunglücken : Kleinwagen landet auf dem Dach

Wermelskirchen/Odenthal Viel Glück hatten am Donnerstagabend ein Wermelskirchener und seine Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 101 nahe Schöllerhof: Sie entstiegen dem Pkw, der sich überschlagen hatte und auf dem Dach gelandet war, unverletzt.

Gegen 19.20 Uhr fuhr der 18-Jährige mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin in seinem VW von Odenthal in Richtung Wermelskirchen. 200 Meter hinter dem Wanderparkplatz Schöllerhof geriet er in der langgezogenen Rechtskurve vermutlich aufgrund von Nässe ins Schleudern. Als der Fahranfänger versuchte, durch Gegenlenken das Fahrzeug wieder in die Spur zu bringen, geriet der Wagen in den Seitenstreifen und prallte am Hang vor einen Felsbrocken. Der Kleinwagen überschlug sich dabei und kam auf dem Dach zum Liegen.