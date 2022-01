Kultur in Wermelskirchen : Kleinkunst-Abo der Katt startet mit Katie Freudenschuss

Katie Freudenschuss tritt am 4. Februar in der Katt auf. Foto: Anne de Wolff

Wermelskirchen Gewohnt wort- und stimmgewaltig zeigt die Kabarettistin, Pianistin und Sängerin am Freitag, 4. Februar, 20 Uhr, musikalisch und sprachlich ihre zahlreichen Facetten und Talente.

Das beliebte Kabarett- und Kleinkust-Abo der Kattwinkelschen Fabrik geht wieder an den Start. Es gibt fünf Künstler, die in dieser Reihe auftreten. „Es gibt viel Neues zu entdecken, lassen sie sich überraschen und begeistern“, schreibt Achim Stollberg in der Ankündigung.

Den Auftakt macht Katie Freudenschuss. Sie ist zurück mit ihrem zweiten Bühnenprogramm „Einfach Compli-Katie!“. Gewohnt wort- und stimmgewaltig zeigt die Kabarettistin, Pianistin und Sängerin am Freitag, 4. Februar, 20 Uhr, musikalisch und sprachlich ihre zahlreichen Facetten und Talente. Unterschiedliche Stile, Dialekte und Charaktere verweben sich zu einer impulsiven und abwechslungsreichen One-Woman-Show, heißt es in der Ankündigung. Die Zuschauer erwartet in der Katt ein kabarettistisches Feuerwerk.

Mal am Klavier, mal im klassischen Stand-Up, mal auskomponiert und fein getextet und dann wieder komplett improvisiert – Katie besticht durch ihre herausragende Musikalität, Beobachtungsgabe und Schlagfertigkeit. Inspiriert von einem Tagebuch, das auf mysteriöse Art und Weise in ihren Besitz geriet, kreiert die Hamburgerin mit österreichisch-hessischen Wurzeln in „Einfach Compli-Katie“ einen ebenso poetischen wie satirischen Abend über Liebe und Frauengold, Melania Trump, Kalenderweisheiten und political awareness. Berührend, komisch und überraschend entwickelt die Entertainerin die Show auf verschiedenen Erzähl- und Zeitebenen und zieht das Publikum in ihren Bann. Sind wir jetzt in der Gegenwart oder doch noch im züchtigen Wien der 1950er Jahre?

Dabei ist jeder Abend anders und einzigartig, denn das Publikum wird Teil der Geschichte. Keine Angst, es muss niemand im Hasenkostüm auf die Bühne. Aber wer nach diesem Abend die Katt verlässt, wird vielleicht doch ein bisschen mutiger sein, heißt es in der Ankündigung. „Es ist ganz einfach. Seien Sie „Einfach Compli-Katie!“.

Die weiteren Künstler, die ihm Zuge des Kleinkunst-Abos in der Kattwinkelschen Fabrik auftreten: „Sebastian 23“ am 25. Februar mit seinem Programm „Cogito, ergo dumm“, Sebastian Krämer am 17. März mit „Liebeslieder an deine Tante“, Nektarios Vlachopoulos am 29. April mit „Ein ganz klares Jein!“ und Microband schließlich am 13. Mai mit „Duell“. Das Abo für die fünf Veranstaltungen erhalten Interessierte ohne Vorverkaufsgebühr im Internet unter www.kattwinkelsche-fabrik.de/Kultur/Programm/index.php, im Büro der Veranstalter in der Kattwinkelstraße 3 oder in allen Vorverkaufsstellen. Das Abo-Ticket kostet 60 Euro.

Fr. 4. Februar, 20 Uhr. Kattwinkelsche Fabrik, Kattwinkelstraße 3.

(ala)