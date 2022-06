Jugend in Wermelskirchen : Kleine Überraschungen beim Festival

Feststimmung auch vor der Bühne: Am Samstagabend spielte „3000k“ beim Jugendfestival „Youthnited“. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Künstler, die sich plötzlich zusammenschließen. Jemima, die überraschend auf der Bühne steht: Das Jugendfestival „Youthnited“ bot Raum für viel Kreativität.

Vielleicht lag es an dieser besonderen Atmosphäre, die über dem Festival schwebte – an der Entspanntheit und der Wertschätzung; vielleicht war es auch die Philosophie, die die Musiker und ihr Publikum verband: Am Ende des ereignisreichen Festival-Wochenendes zauberten Veranstalter, Künstler und Besucher dann auf jeden Fall Überraschungen aus dem Hut, die begeisterten. Kurzerhand hatten Sänger Saymon von der Gruppe JackSayFree und Singer-Songwriter Lorenzo Di Martino ein neues, gemeinsames Festival-Stück geschrieben und brachten es am Samstagabend zu später Stunde zur Uraufführung. Zur großen Freude des Publikums. Und auch die junge Sängerin Jemima, die sich zuletzt in der Sat.1-Castingshow „The Voice Kids“ bis ins Finale gesungen hatte, stand plötzlich vor der Bühne und bot an, zu singen. „Wir geben ihnen die Bühne“, befand schließlich André Frowein, „die jungen Leute füllen sie mit Leben.“

Das ist der Kern des Jugendfestival „Youthnited“, das von Donnerstag bis Sonnta, hunderte Besucher nach Kuhler Heide einlud. Das Organisationsteam um André Frowein blickte am Ende zufrieden auf das ereignisreiche Wochenende – das mehr Musiker als geplant auf die Bühne gebracht hatte und den Neustart des Jugendfestivals markierte. „Vielleicht hätten es noch ein paar mehr Besucher sein können“, sagte Frowein, während die Temperaturen immer höher kletterten. Aber es habe doch an allen vier Tagen reger Betrieb geherrscht. „Und die Jugendlichen haben sich begeistern lassen“, freute er sich.

Info Social Media und Shuttle-Service stärken Internet Für die Werbung in den Sozialen Medien sucht das Juca-Team für das nächste Jugendfestival Unterstützung. Um die Kanäle der Jugendlichen zu bespielen, wolle man künftig noch stärker auch online unterwegs sein, sagt Frowein. Fahrdienst Auch der Shuttleservice, der in den Jahren vor der Pandemie Besucher aus der Stadt zu „Youthnited“ in Kuhler Heide brachte, soll wieder belebt werden. Auch dafür brauche es Ehrenamtliche.

Das galt für die vielen Ehrenamtlichen, die hinter den Kulissen dem Festival Leben einhauchten, für die vielen jungen Besucher und für die Musiker. Glanzlicht des Wochenendes? „Am Freitagabend tanzten mehr als 250 Besucher vor der Bühne“, bilanzierte André Frowein. Die Band „Kontrollverlust“, die schon bei „Rock am Markt“ gespielt hatte, lockte viele Besucher. Und doch habe jeder Auftritt und jeder Moment seinen besonderen Glanz gehabt. „Das Publikum hat sich immer mal wieder verändert“, beobachtete Frowein. Mal tanzten und feierten die Schüler, die sich während der Schultour in den vergangenen Tagen zum Festival einladen hatten lassen. Mal kamen die jungen Erwachsenen Anfang 20, um in den späteren Abendstunden zusammen zu feiern.

Das galt etwa für die Musiker von 3000k aus Hückeswagen, die mit christlicher Rock- und Popmusik für Stimmung in der Festival-Scheune sorgten. „Lasst uns nochmal Lärm machen für Jesus“, riefen die Sänger ihrem Publikum zu – und das ließ sich nicht zweimal auffordern. Auch Jemima hatte, wie jüngst am Markt, ihre jungen Fans im Gefolge und begeisterte mit ihrer besonderen Stimme. Auch Marie-Claire König, die jüngst den Wettbewerb „Jugend musiziert“ gewonnen und sich bereits auf der Bühne in der Katt einen Namen gemacht hat, zog Publikum. „Sie ist regelmäßig bei uns im Juca“, erzählte André Frowein und zeigte sich begeistert von den vielen jungen, heimischen Stimmen, die gerade in die erste Reihe stürmen.