Kleidervorschriften in der Badesaison : Fürs „oben ohne“-Baden gibt es im Freibad noch kein Klientel

Ein Frau schwimmt bei strahlendem Sonnenschein im Freibad. Hier ein Symbolbild aus Hamburg. Foto: dpa/Axel Heimken

Wermelskirchen Die Diskussion über „oben ohne“-Aufenthalt und -Baden in Bädern sorgte in manchen Teilen der Republik für Aufregung. In Wermelskirchen nicht. Denn bei der Stadt ist für ein Schwimmen von Frauen ohne Oberteil kein Bedarf vorhanden, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt auf Anfrage der Redaktion.

In Göttingen dürfen seit dem 1. Mai Frauen ohne Oberteil schwimmen gehen – aber nur an Wochenenden. Anlass war eine Besucherin, die sich nicht als Frau sieht und deshalb ohne Bedeckung des Oberkörpers ins Wasser ging. Das sorgte in 2021 für Diskussion, Hausverbot, wochenlangen Streit und einer Entscheidung des örtlichen Sportausschusses. Laut NDR haben viele Gäste das neue Angebot inzwischen angenommen.

Dieser Vorstoß sorgte viel Gesprächsstoff – nicht nur am Stammtischen. So gibt es jetzt in Siegen eine Entscheidung über die Kleidervorschriften in der Badesaison. Der Siegener Rat hat entschieden, dass alle Badegäste „oben ohne“ ins Schwimmbad dürfen, auch Frauen. Lediglich die „primären Geschlechtsteile“ müssen bedeckt sein – nur eine Hose ist zum Baden noch Pflicht, weibliche Brüste müssen nicht mehr bedeckt sein.

Aus der Bevölkerung gebe es in Wermelskirchen keine Anfragen, ob Frauen ohne Oberteil ins Quellenbad möchten, heißt es kurz angebunden aus dem Rathaus. Da es keinen Bedarf gebe, sei darüber auch nicht gesprochen worden. Und ob eine Gleichstellungsbeauftragte dazu eine Meinung hat, ist auch nicht zu erfahren. Kein Bedarf, so entscheidet die Bürgermeisterin, also hat die Gleichstellungsbeauftragte dazu öffentlich nichts zu sagen.

Anders sieht es da im Schwimmverein Freibad Dabringhausen aus, der offen mit dieser Anfrage der Redaktion umgeht. Sie habe schon im Vorstand auf dem jüngsten Treffen für ein Schmunzeln gesorgt, so Vorstandsmitglied Katja Salz-Bannier. Man habe schon das Thema, ausgelöst durch die Göttinger Diskussion, verfolgt. „Aber ,oben ohne‘-Aufenthalt war nie ein Thema.“ Vor zwei Jahren sei einmal eine transsexuelle Person im Badeanzug mehrfach an Regentagen im Freibad gewesen, bei der das männliche Geschlecht deutlich erkennbar gewesen sei. Man habe mit der Person offen gesprochen, sie habe geschwommen und niemand habe sich daran gestoßen.

Klar sei aber auch: Das Freibad in Dabringhausen ist ein Familienbad. Sich „oben ohne“ aufzuhalten, sei zwar nicht ausdrücklich verboten, aber in der Badeordnung stehe, dass man die übliche Badekleidung tragen müsse. Katja Salz-Bannier: „Wenn eine Frau ihr Oberteil auf der Liegewiese auszieht, werden wir uns nicht daran stören. Aber es sollte abseits der Familien passieren.“