Traditionsveranstaltung in Wermelskirchen : Kirmes und Krammarkt kehren zurück

Der Lageplan zur Herbstkirmes 2022 zeigt, wo die Schwerpunkte von Rummel und Krammarkt in der Wermelskirchener Innenstadt zu finden sind. Während sich die Aussteller, die einst auf dem Loches-Platz platziert waren, nun an Jahnstraße, Eich und am Naturweihnachtsbaum verteilen, befindet sich der Krammarkt an seinem angestammten Platz. Foto: DPA

Wermelskirchen Die Wiedergeburt des Traditionsvolksfestes nach den Lockdowns hat wegen der Loches-Platz-Baustelle ein Interimserscheinungsbild. Altbewährt bleibt der Krammarkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Singer

Der vielzitierte Liedtitel „Bleibt alles anders“ von Herbert Grönemeyer könnte kaum treffender sein: Ende August, vom 26. bis 30., bestimmen Herbstkirmes und Krammarkt nicht nur das Stadtbild in der Wermelskirchener Innenstadt, sondern prägen auch das gesellschaftliche Leben. Nach dem gänzlichen Ausfall der Traditionsveranstaltung in 2020 und einem „abgespeckten Ersatz“ im vergangenen Jahr, der allerdings wegen der Corona-Bestimmungen erst eine Woche nach dem traditionellen Termin (stets das Wochenende um den letzten August-Sonntag) stattfand, präsentiert sich der Rummel in 2022 ebenso in einer Interimsvariante. Nicht die Pandemie ist dafür der Grund, sondern die Loches-Platz-Baustelle, die eine Nutzung des dortigen Areals unmöglich macht. Das wird frühestens in 2023 möglich sein und erneut das Erscheinungsbild des Kirmestrubels verändern - dann allerdings längerfristig.

Um einen Ausgleich zu schaffen, nutzt die Stadtverwaltung Wermelskirchen, deren Ordnungsamt die federführende Organisation inne hat, für die Herbstkirmes nicht nur die Straßenzüge der oberen und unteren Eich sowie einen Teil der Jahnstraße oberhalb des Schwanenplatzes, sondern auch den Platz an Wermelskirchens Naturweihnachtsbaum um Fuß der Carl-Leverkus-Straße. Altbewährt ist der Aufbau des Krammarktes in Jahn-, Schiller- und Kattwinkelstraße geplant. An der Kattwinkelschen Fabrik dürfen sich die Freundinnen und Freunde edler Tröpfchen auf das Weindorf freuen. Auf der Außenbühne der Katt erwartet die Fans ein üppiges Live-Musik-Programm. Am Freitag, 26. August, startet die Band „Superstrut“ den Reigen, gefolgt von „Kärnseife“ am Samstag, 27. August. Genauso wie das Freitag- und Samstag-Konzert startet am Sonntag, 28. August, der Auftritt von „Blue again“ um 20 Uhr. Am Montag, 29. August, sorgt die Band „Tante Silke“ ab 14 Uhr für „Extase“, ab 20 Uhr beschließt „You who“ die Matinée-Sause ab.

Info Startschuss fällt am Weihnachtsbaum Fassanstich Mit dem Fassanstich am Freitag, 26. August, um 16 Uhr fällt der Startschuss zur Herbstkirmes 2022. Dieser findet erstmals am Naturweihnachtsbaum an Traber’s English Pub statt. Öffnungszeiten Die Kirmes öffnet am Freitag, 26., um 16 Uhr und am Dienstag, 30. August, um 14 Uhr. An den anderen Tagen geht es um 11 Uhr los. Die Krammarktstände starten ihren Verkauf am Kirmesfreitag um 16 Uhr, am Samstag, Montag und Dienstag je ab 10 Uhr sowie am Sonntag um 11 Uhr. Feuerwerk Das Feuerwerk zum Abschluss der Kirmes erhellt am Dienstag, 30. August, ab 22 Uhr den Abendhimmel. Shopping-Sonntag Am Sonntag, 28. August, öffnen die Geschäfte in der Innenstadt zwischen 13 und 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen.

Der Krammarkt mit seiner Vielfalt aus dem Angebot von weit mehr als 100 Händlern zieht stets die Besucher scharenweise an. Teilweise kommen die Händler seit mehr als 40 Jahren oder in zweiter und dritter Generation. Das Angebot reicht von Gardinen, Haushalts-, Töpfer- und Kurzwaren, Stoffen, Schmuck, Uhren, Hosen, Hemden, Röcken, Holz- und Stahlwaren, Pfannen, Korb- und Lederwaren, Blumen, Deko- sowie Geschenkartikeln und mehr. Wie das Ordnungsamt ausblickt, soll der Krammarkt „unter Beibehaltung des Veranstaltungscharakters noch familienfreundlicher werden“. Die Anzahl der Angebote für Kinder verschiedenen Alters werde deshalb erhöht. So gibt es im Bereich der Kreuzung Jörgensgasse / Schillerstraße neben dem Kinderkarussell jetzt auch die Möglichkeit, bei einem der Aussteller „Enten“ zu angeln. Am unteren Ende der Kattwinkelstraße und auf dem Kattwinkelparkplatz gibt es Bungee-Jumping und die Kinderschleife „Baby Cars“.

Das „Columbia“-Riesenrad ist auch bei der Herbstkirmes 2022 zu Gast. Es steht auf der Jahnstraße und sorgt für einen Ausblick auf die Stadt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Ganz im Zeichen der Kirmes stehen Schwanenplatz, Untere Eich und Jahnstraße. Neben dem Autoscooter und dem Kinderkarussell bieten in diesem Jahr das Hochfahrgeschäft „Extrem“, Rundfahrgeschäft „Mr. Gravity“ und das Laufgeschäft „Pirates Adventure“ reichlich Adrenalinausstoß. Weiter bieten das Riesenrad „Columbia Rad III“ auf der Jahnstraße sowie „X Factory“ und „Fantasia“ auf der unteren Eich Kirmesvergnügen pur. „Sowohl auf der unteren Eich als auch in der Nähe des Riesenrades findet man eine Vielzahl der Schausteller vom oberen und unteren Loches-Platz wieder“, kündigt die Stadt an. Darmann‘s Imbiss-Stand und der Getränkestand von Fuhrmann vom ehemals unteren Loches-Platz-Standort bilden den Kern der Geschäfte auf der Jahnstraße. Neue Geschäfte wie Bogenschießen ergänzen das Angebot. Fischstand und Pizzabrötchen vom oberen Loches-Platz und das beliebte Pferderennen vom unteren Loches-Platz sind im Streifenpark auf dem Schwanenplatz platziert. Auf der unteren Eich finden sich folgende Geschäfte, die einst auf dem Loches-Platz standen: Ball- und Pfeilwerfen, Flammlachs, Reibekuchen, Schießwagen und Süßwaren.

Am altehrwürdigen Naturweihnachtsbaum versammeln sich ebenfalls vom vormaligen Loches-Platz bekannte Kirmesbeschicker: So können die Besucher im English Pub von Traber‘s ein leckeres Pils trinken, oder einen herzhaften Imbiss zu sich nehmen von Bauers aus Hahn. Hinzu kommen Automatenspiel, Churros, Cocktails, Entenangeln, Kinderkarrussell, Pfeilwerfen, Verlosung sowie fünf neue Geschäfte. Bratwurst, Crepes und Germknödel, Hamburger, Korkenschießen und Süßwaren ergänzen das ohnehin schon schmackhafte, kulinarische Angebot auf der oberen Eich, die zur kulinarischen Meile wird.

Mit mehr als 100 Händlern ist der Krammarkt immer einen Bummel wert, bei dem sich die eine oder andere Entdeckung machen lässt. Foto: Theresa Demski