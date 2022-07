Kirmes in Wermelskirchen : Das Ende der Kirmeswaffeln ist beschlossen

Wermelskirchen Nach 34 Jahren endet eine Tradition: Das Leitungsteam des Waffelstands für die Kindernothilfe auf dem Krammarkt hat keinen Nachwuchs gefunden – und streicht nun wehmütig die Segel.

„Das tut weh“, sagt Ute Weber, „aber wir haben die Entscheidung im Team einhellig getroffen.“ Der Grund: Dem Leitungs-Team fehlt der Nachwuchs. Letztendlich sei es die Corona-Pandemie gewesen, die der Aktion den Todesstoß versetzt habe, erzählen die Damen. Von ursprünglich 14 Ehrenamtlichen, die hinter und vor den Kulissen die Fäden zogen, blieben sieben übrig. „Vor allem aus Altersgründen“, erklärt Ute Weber. Über viele Jahre habe man versucht, Menschen für die verantwortungsvolle Arbeit im Leitungsteam zu finden. Vergeblich. Und auch die Rumpfmannschaft, die am Ende an einem Tisch über die Zukunft des Waffelstands diskutiert habe, sei in die Jahre gekommen. „Wir schaffen das nicht mehr“, sind sie sich einig. Und deswegen haben sie nun die Entscheidung getroffen – von der es auch kein Zurück mehr gebe.

Jürgen Dicke fuhr mit dem Transporter vor und brachte so die Eisen und das nötige Material vom Lager zum Waffelstand – und zurück. In der alten Backstube von Werner und Gretel Steinhaus wurden riesige Massen von Waffelteig hergestellt, Brot gebacken und dank Enkel Kevin Lienen der erste Spekulatius der Saison auf den Weg gebracht. Die Männer der Ehrenamtlichen kamen jedes Jahr zum Aufbau, um sich auch um die Elektrik zu kümmern. Das Haus der Begegnung stellte Küche und Toilette zur Verfügung – und viele Gäste freuten sich über ein ruhiges Plätzchen im Park. Und am Ende des langen Wochenendes lag dann viel Geld in der Kasse: 2018 bilanzierten die Ehrenamtliche, in 30 Jahren mehr als 200.000 Euro für die Kindernothilfe gesammelt zu haben. „Das hat uns immer motiviert“, sagt Ute Weber. „Wir konnten in relativ kurzer Zeit so viel Geld sammeln, dass wir gemeinsam mit der Kindernothilfe richtige Projekte verwirklichen konnten.“ Über die Projekte entschied das Team gemeinsam. Die Kindernothilfe wurde mit der Zeit zu einem engen Partner. Man besuchte sich gegenseitig. Und die große Spende, die jedes Jahr aus Wermelskirchen eintrudelte, wurde mit den Jahren bereits fröhlich erwartet. „Es tut weh“, wiederholt Ute Weber, „die Not in der Welt ist ja nicht kleiner geworden.“