Beirat für Menschen mit Behinderung : Die Kirmes in Wermelskirchen soll barrierefreier werden

Petra Sprenger ist Vorsitzende des Beirats für Menschen mit Behinderung in Wermelskirchen. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Der Beirat für Menschen mit Behinderung in Wermelskirchen wünscht sich mehr Unterstützung bei Großveranstaltungen, denn zuletzt gab es immer wieder Probleme.

Nach den letzten Großveranstaltungen in der Innenstadt klingelte bei vielen Mitgliedern des Beirats für Menschen Behinderung das Telefon: Bürger wiesen darauf hin, dass sie auf Hürden gestoßen seien. So seien etwa bei der Kirmes kaum behindertengerechte Toiletten zu finden. „Nur im Rathaus und am Bahnhof“, sagt Petra Sprenger, Vorsitzende des Beirats für Menschen mit Behinderung. Denn genau genommen seien die behindertengerechten Toiletten in den Cafés am Wegesrand ja nicht öffentlich. Und andere Restaurants seien erst gar nicht barrierefrei.

Ein weiteres Problem: Es gebe während großer Veranstaltungen in der Stadt nicht genug Parkplätz für Menschen mit Behinderung. Früher seien die Parkplätze an der Telegrafenstraße und der Carl-Leverkus-Straße während einer Großveranstaltung ersetzt worden. Konnte der Parkplatz vor der alten Post etwa wegen einer Straßensperrung zu „á la carte“ oder zum „Fest“ nicht angefahren werden, zeichnete die Stadt einen Parkplatz für Menschen mit Behinderung auf dem Rathausparkplatz aus und schuf so Ersatz. „Das ist jüngst nicht mehr gemacht worden“, sagt Petra Sprenger, „es ist uns wichtig, dass wir zu dieser Regelung zurückkehren.“