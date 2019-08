Ansichtssache : Kirmes droht im Verkehrschaos zu versinken

Ärger auf dem Friedhof mit Vandalen, eine neue Baustelle auf dem Markt und ein Rathaus ohne Gerüst – das waren die wichtigen Themen dieser Woche.

Kirmes ist für Wermelskirchener Ausnahmezustand. Das ist nichts Neues. Dann feiern die Wermelskirchener ihren „Karneval“. Jedenfalls, was den Alkoholkonsum an Matinee angeht. Auch verkehrstechnisch wird es immer wieder eng. Das wissen die Wermelskirchener und nehmen es gern in Kauf.

Und was machen zum Beispiel Dhünnsche, die durchs Eifgen kommen? Fahren sie jetzt verbotenerweise den Weg zwischen den beiden Sportplätzen am Krankenhaus hoch? Umwege über Umwege. Wir wollen nur hoffen, dass sie nicht gleich sagen: Keinen Bock auf so ein Durcheinander. Wir kommen nicht zur Kirmes. Das schadet Wermelskirchen.

Das war ja wohl der Spruch der Woche: „Opa, da steht ja ein neues Haus.“ Die achtjährige Fabienne hat mit ihren kindlichen Worten das ausgesprochen, woran die Erwachsenen in dieser Stadt kaum noch glaubten – oder anders: Sie hatten sich an diesen Zustand gewöhnt. Das Rathaus, seit 14 Jahren eingerüstet, hat endlich eine komplett neue Fassade. Und kein Gerüst mehr. Ganz ehrlich: Man muss sich schon an den neuen Anblick ohne Gerüst gewöhnen. So „blendet“ es. Wer aber genau hinschaut, sieht: Fertig ist die Fassade immer noch nicht Hier und da sind Ecken, wo noch Blechteile fehlen; auch der Sockel ist längst noch nicht fertig. Es wird also in den nächsten Monaten weitergearbeitet. Mal mit, mal ohne Gerüst. Denn auch Sonnenschutz und Flachdachsanierung stehen noch an. Jetzt aber dürfen wir die erste Kirmes seit 14 Jahren ohne Gerüst genießen. Tun wir das doch einfach!