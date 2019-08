Sperrungen und Änderungen der Verkehrsführung in Wermelskirchen : Kirmes bringt Einschränkungen für Anwohner

Wermelskirchen Das Wermelskirchener Ordnungsamt weist auf die reduzierten Möglichkeiten von Liefer- und Anliegerverkehr hin. Demnach sollen Empfänger ihre Lieferanten zeitnah informieren.

Alljährlich bringt die Herbstkirmes für Anwohner und Händler an den von Änderungen der Verkehrsführungen oder gar Sperrungen Betroffenen einige Unannehmlichkeiten mit sich. Mit einem jeweils auf die Bereiche abgestimmten Schreiben an Anwohner und Anlieger weist das Ordnungsamt auf diese Einschränkungen. Darin erinnert Paul Engelbracht daran, dass neben den allgemeinen Straßensperrungen aus Sicherheitsgründen wieder mobile Verkehrshindernisse aufgestellt werden. Diese ermöglichen in Bereichen von Brückenweg, Telegrafenstraße, Kölner Straße, Eich und Schillerstraße lediglich ein Durchfahren mit einem Pkw oder einem Lkw bis siebeneinhalb Tonnen. „Entsprechende Hinweise sollten von den Empfängern frühzeitig an die Lieferanten gehen“, betont Engelbracht.