Kirchliches Leben in Wermelskirchen Kirchenkreise legen ihre Verwaltungen zusammen

Ein zweites entscheidendes Ergebnis der Gespräche: Die Kirchenkreise erhalten beide Standorte in Lennep und Burscheid und die Vorort-Büros in den Gemeinden – so auch am Markt in Wermelskirchen. „Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird es natürlich Veränderungen geben. Aber wir gehen davon aus, dass die Menschen in den Gemeinden gar nicht so stark spüren, dass wir dann in einem Verwaltungsverband arbeiten“, sagt Antje Menn.