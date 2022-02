Kirchengemeinde Wermelskirchen : 3D-Performance in der Burger Kirche

3D-Performance in der Burger Kirche

Burg Am 13. Februar verwandelt das interdisziplinäre Kollektiv „Blickwinkel Art“ die Burger Kirche. Der Solinger Musiker Christopher Collings verbindet mit dem Argentinier Juan Verdaguer die Glocken der Kirche mit diversen Blechblasinstrumenten und elektronischer Musik zu einem Surround-Sound-Erlebnis.

Gemeinsam mit einer Videoprojektion können Besucher und Besucherinnen eine audiovisuelle 3-D-Performance erleben, die sie in eine andere Welt entführt.

„Wir haben uns für die Zukunft der Burger Kirche vorgenommen, neue Wege zu gehen. Das Kunstprojekt von Christopher Collings und Juan Verdaguer zeigt, was wir damit meinen: Wir wollen offen sein für Kreativität, für Innovation, für das Besondere,“ so Pfarrerin Almuth Conrad von der Evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen. „Die Burger Kirche ist denkmalgeschützt, aber sie ist kein alter Hut“, meint auch Manfred Jetter, Vorsitzender des Presbyteriums der evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen. „Ein Projekt wie dieses setzt Signale für eine aufgeschlossene Kirche. Und so verstehen wir auch Gemeinde.“