Heiligabend in Wermelskirchen Heiligabend mit Schaf und Esel

Für Schafe, Esel und Ziegen ist es ein unerwarteter Besuch: In der Heiligen Nacht, als die Geschenke bereits verteilt sind und das Essen verspeist ist, wird es im Stall bei Stumpf noch mal richtig voll. Es wirkt, als sei über dem Holzverschlag ein Stern aufgegangen, Musik klingt über die Felder und immer mehr Spaziergänger mit Fackeln treffen bei den Tieren ein. „So ähnlich dürften sich die Hirten in der Nacht gefühlt haben, als in Bethlehem über einem Stall ein Stern stand und die Geburt Jesu verkündete“, stellt ein Besucher fest. Es ist eine besondere Atmosphäre, die gegen 22 Uhr an Heiligabend in Stumpf herrscht.