Evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus : Kirchengemeinde blickt zum Jubiläum durchs offene Fenster

Hilgen-Neuenhaus Die Evangelischen Christen in Hilgen-Neuenhaus treffen sich zum Freiluft-Gottesdienst. Der anschließende Empfang zum 125-jährigen Bestehen findet im Gemeindezentrum statt.

Ganz im Zeichen von Erntedank und der Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer stand der Festgottesdienst zum 125-jährigen Bestehen der Evangelischen Stephanus-Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus. Während es für den Empfang ins Gebäude ging, zelebrierten Gemeindepfarrer Traugott Schuller und Pfarrer Rafael Nikodemus, Kirchenrat der Evangelischen Kirche im Rheinland, den Gottesdienst unter freiem Himmel, damit die gut 100 Besucher das Corona-Abstandsgebot einhalten konnten. Nikodemus ist Mitglied des „United4Rescue“-Trägervereins, der sich mit dem Schiff „Sea Watch“ um die Seenotrettung geflüchteter Menschen im Mittelmeer kümmert. Folgerichtig ging der Kirchenrat in seiner Predigt auf das Projekt ein, das die Stephanus-Gemeinde unterstützt und damit eine Aktion eines jeden Gemeindemitglieds sei: „Wir schicken ein Schiff, und es ist auch mein Schiff.“ Nikodemus erinnerte an ein prägendes Zitat des Kirchentags 2019: „Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt.“

Beim Empfang konnte der Kinderchor „Stephanus-Spatzen“ im Gemeindesaal singen, auf einen Auftritt des Kirchenchores musste die Gemeinde verzichten. Der wäre zu groß, um gemäß den Corona-Hygiene-Regeln aufzutreten. Der Posaunenchor unter Leitung von Peter Rinne wich für sein Gastspiel vor das Gebäude aus. Ein hohes Maß an Lebendigkeit attestierte die neue Superintendentin Antje Menn der Kirchengemeinde in Hilgen-Neuenhaus. Die Vertreterin des Kirchenkreises Lennep gratulierte mit einem Fenster, das sie symbolisch überreichte und zitierte einen der letzten Sätze, die dem Apostel Stephanus zugeschrieben werden: „Ich sehe den Himmel offen.“ Die Superintendentin wünschte der Gemeinde, deren Name sich auf den Märtyrer Stephanus bezieht, den Himmel stets offen zu sehen. „Auch beim Denken an den Kirchenkreis“, sagte Antje Menn mit einem humorigen Augenzwinkern.