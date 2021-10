Ehrenamtlicher Einsatz an der Wermelskirchener Stadtkirche : Kirchenbasar erwirtschaftet 8500 Euro

Kein Gedrängel, aber doch großes Interesse beim ersten Stadtkirchenbasar nach dem Lockdown. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Weniger Gedrängel, aber kauffreudige Kundschaft sorgen für gute Stimmung im Gemeindezentrum am Markt.

Caro Beneking-Fischer verteilt am Eingang Papier-Armbänder. Wer einen der 3G-Nachweise vorgezeigt hat, bekommt nicht nur ein freundliches „Willkommen“, sondern auch das grüne Erkennungszeichen für das Handgelenk. „Das klappt richtig gut“, sagt sie. Selbst als sich um kurz vor acht, eine Stunde vor Öffnung der Türen, langsam eine Schlange vor dem Gemeindezentrum gebildet habe, sei die Stimmung gut gewesen. „Wir haben einfach schon mal angefangen, die Nachweise zu prüfen“, erzählt die Ehrenamtliche, „und als die Türen dann aufgingen, konnte es direkt losgehen.“ Wie eh und je hatten viele Händler den Basar auf dem Schirm, um kleine Schätze zu finden und sie dann gewinnbringend weiterzuverkaufen. Der erste Weg führt sie meistens in die Elektroabteilung im Untergeschoss. Im Laufe des Tages kommen dann aber immer mehr Besucher, die sich Zeit nehmen zum Flaniere und für ein Gespräch.

„Für uns ist es schon ein Erfolg, dass dieser Basar überhaupt stattfindet“, sagt Sonja Raschkowski, die ebenfalls zum Vorbereitungsteam gehört. Im vergangenen Jahr hatte die Corona-Pandemie der Evangelischen Kirchengemeinde einen Strich durch die Rechnung gemacht, in diesem Jahr war viel Kreativität gefragt – um den Basar unter besonderen Bedingungen und so sicher wie möglich zu organisieren. „Aber wir haben es geschafft“, sagt sie, „und wir sind sehr zufrieden.“ Sie rechne zwar nicht mit dem gleichen Erlös wie in anderen Jahren, sagt sie am Mittag. Schließlich habe der kulinarische Bereich nicht öffnen können. „Aber viele Menschen sind trotzdem gekommen“, sagt sie.

Info Erlös wird unter vier Projekten aufgeteilt Spenden 30 Prozent des Basar-Erlöses geht an Kerstin Abbas und die Straßenkinder in Peru, 30 Prozent erhält Peter Gohl für die Arbeit im Kongo. Jeweils 20 Prozent gehen an Britta Wagner in Südafrika und die Fluthilfe in Unterburg. Ausfall Im ersten Corona-Jahr 2020 sammelten die Ehrenamtlichen mit kreativen Ideen Spenden, um die Projekte unterstützen zu können: 5000 Euro waren zusammengekommen.

Den Eindruck hat auch Willi Brust, der wie eh und je mit Sohn Harry Elektroteile in der Jugendetage verkauft. „Viele der älteren Besucher fehlen dieses Jahr“, bedauert er. Wer sich früher Zeit für eine Erbsensuppe, einen Spaziergang über den Basar und dann für Kaffee und Kuchen nahm, bleibt an diesem regnerischen Samstag eher Zuhause. „Vielleicht auch noch aus Vorsicht“, sagt Willi Brust. Allerdings habe er das Gefühl, dass die Kunden heute besonders kauffreudig seien. „Es ist schon richtig viel weg“, stellt er am Mittag fest. Die großen Radios seien schnell verkauft worden, genauso Lampen und Brotbackautomaten. „Und fünf Brotschneidemaschinen“, erzählt er.

Viele Besucher machen sich mit vollen Taschen auf den Rückweg – und freuen sich, dass das übliche Gedränge deutlich nachgelassen hat. Das mag auch damit zu tun haben, dass die Ehrenamtlichen den frei gewordenen Platz im großen Saal, der sonst Suppe, Kuchen und Verköstigung vorbehalten ist, nun für den Verkauf von Kleidung und Schuhen genutzt wird. Das entzerrt das Angebot im ganzen Haus deutlich. „Heute Morgen haben wir auch schon richtig viele Schuhe verkauft“, stellt Gunhild Dahlhoff am Mittag fest, „da waren auch wirklich ein paar richtige Schmuckstücke dabei.“

Ein paar Meter weiter im Kaminzimmer stöbert die neunjährige Meline gerade zwischen den Jugendbüchern. „Ich lese viel“, verrät das Mädchen, „und ich mag Pferdebücher.“ Das ist für Arwen Steinhaus ein gutes Stichwort: Die junge Ehrenamtliche steht hinter dem Büchertisch und zieht sofort ein paar Empfehlungen aus den langen Reihen der Bücher. Warum sie beim Basar helfe? „Das macht einfach Spaß“, sagt sie, „ich sortiere die Bücher gerne, mag es, sie weiterzuempfehlen und auch selbst ein bisschen zu stöbern.“ Ihr Buchtipp für Meline hat Erfolg: Die Neunjährige geht mit fünf neuen Büchern Nachhause und Arwen Steinhaus legt zufrieden die Münzen in die Kasse.

Viel gehandelt wird an diesem Tag im Gemeindezentrum nicht. Meistens geben sich die Käufer mit den fairen Preisen zufrieden, oft legen sie noch ein paar Euro drauf – schließlich ist der Erlös für den guten Zweck gedacht (siehe Kasten).