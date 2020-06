Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde : Gemeinde öffnet Häuser für bestimmte Gruppen

Wermelskirchen Das neue Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde nimmt die Arbeit auf. In einer ersten Amthandlung öffnet es die Häuser für Bildungsveranstaltungen und Angebote für Kinder und Jugendliche.

Ab sofort sind die Häuser für Bildungsveranstaltungen und Angebote für Kinder und Jugendliche wieder geöffnet. Damit können etwa die Sprachkurse der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ im Gemeindezentrum am Markt wieder aufgenommen werden. Für alle anderen Kreise, Gruppen und Chöre bleiben die Gemeindehäuser bis zum Ende der Sommerferien, also bis zum 11. August, geschlossen. In der Presbyteriumssitzung am 19. Juni könnte neu über das Thema beraten werden.