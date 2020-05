Kirchengemeinden in Zeiten der Corona-Krise : Gottesdienste werden digital und zu Hause gefeiert

Wermelskirchen Die evangelischen Kirchengemeinden wollen die Gemeinschaft trotz Corona-Krise lebendig halten. Dazu nutzen die Gemeinden verschiedene Wege. Vor allem auf digitalem Wege halten sie Kontakt zu ihren Mitgliedern.

In den Bezirken gibt es zudem separate Angebote: In Hünger wird jeden Sonntag ein Gottesdienst aufgezeichnet und als Audiodatei per CD an interessierte Gemeindeglieder verteilt. Pünktlich zum Glockenläuten lädt Pfarrerin Almuth Conrad jeden Abend um 19 Uhr zum Abendgebet ein. „Jeder betet in seiner Wohnung“, sagt die Pfarrerin, „ich bete in der Kirche.“ Für ein ähnliches Modell hat sich Pfarrerin Sabrina Frackenpohl-Koberski in Tente entschieden: Mit dem „Gottesdienst auf dem Sofa“ lädt sie Menschen ein, zur Gottesdienstzeit am Sonntag (10.15 Uhr) in den eigenen vier Wänden zu feiern. Dafür hat sie einen Prospekt mit Texten, Impulsen und Liedern gedruckt.