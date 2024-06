Gemeindeleben in Wermelskirchen-Dabringhausen Einst „Klein-Altenberg“ – Apollinaris ist Kirche mit großem Symbolwert

Die Katholiken in Grunewald honorierten den Neubau. „Selbst als ich in den 1980er-Jahren in die Gemeinde kam, war es sonntags meistens schwierig, noch einen freien Platz zu bekommen“, erinnert Käsbauer. Das sei heute anders. Schon die Fusion mit St. Michael und dann mit dem großen Seelsorgebereich, der inzwischen bis Burscheid reicht, sei eine Herausforderung gewesen. „Und dann kam Corona“, sagt Anne Klatta, Vorsitzende des Ortsausschusses in Grunewald. Heute gebe es kaum mehr Kinder und Jugendliche in der Gemeinde, auch in den Sonntagsgottesdienst seien – wie in so vielen Kirchen – längst nicht alle Besucher zurückgekehrt. „Aber es gibt nach wie vor sehr lebendige und treue Gruppen und Kreise in unserer Gemeinde“, sagt Anne Klatta.