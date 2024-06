Film-Eck in Wermelskirchen Das Traumkino startet neu durch

Info

Termine Als erster Film zum Neustart am Dienstag, 3. Juli, wird „Monsieur Blake zu Diensten“ gezeigt. Der Vorverkauf findet am Dienstag, 18. Juni, von 15 bis 16 Uhr im Haus der Begegnung (Schillerstr. 6) statt. Ab dem Mittwoch, 19. Juni, sind die Karten auch online zu erwerben. Am 6. August folgt der Film „Im Taxi mit Madeleine“ (Vorverkauf am 23. Juli) und am 3. September „Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry“ (VVK am 20. August).

Monsier Blake zu Diensten Seit dem Verlust seiner Frau hat Andrew Blake (John Malkovich) keinen Sinn mehr für das Schöne in der Welt. Ein letzter Impuls treibt ihn jedoch dazu, nach Frankreich auf den Landsitz zurückzukehren, auf dem er einst seine Frau kennenlernte. Als er in Beauvillier ankommt, wird Blake aufgrund eines Missverständnisses als Butler auf Probe eingestellt. Inmitten der exzentrischen Herrschaften und der Bediensteten nimmt sein Leben schließlich eine entscheidende und unerwartete Wendung.

