Jugendarbeit in Wermelskirchen Kinder wünschen sich Fußgängerzone

Ihre Wünsche, Anregungen und Ideen haben sich die Stadtverordneten der Kinderstadt nicht alleine „im stillen Kämmerlein“ ausgedacht: Einen Tag lang waren sie in der Kinderstadt unterwegs, haben in Kooperation mit den Teilnehmern der Kinderstadt-Kanal-Redaktion die Werkstätten besucht und dort die anderen Jungen und Mädchen befragt: Was wünscht ihr euch von und für Wermelskirchen? „Damit ist die Umfrage natürlich nicht für Wermelskirchen repräsentativ, aber für unser Ferienprojekt schon“, stellt Kinderstadt-Koordinator Kolja Pfeiffer vom Kinder- und Jugendbereich der Kattwinkelschen Fabrik fest: „Und das ist ja schon ein nennenswerter Querschnitt, denn wo trifft man sonst in Wermelskirchen so viele Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren an, die unterschiedliche Schulformen besuchen.“