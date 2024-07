Ferienprogramm in Wermelskirchen Von der Kinderstadt an die Rettungsstation

Und dieser Plan geht auf. Am Mittag kommt das Essen aus der Katt-Küche an die Bever. Jetzt ist auch die Sonne zurückgekehrt: Sommerferiengefühle machen sich breit. „Am allerbesten ist das Schwimmen“, sagt Lena, „eindeutig.“ Das Wasser sei schön warm, bekunden die Kinder. Und überhaupt: Sie seien rundum glücklich in der Kinderstadt, ergänzen sie einmütig. „Fünf von fünf Sternen“, sagt Lena. Und dann erzählen die Kinder von den anderen Ausflügen, die im Reisebüro der Kinderstadt noch angeboten werden – vom Fußballstadion in Dortmund über Lasertech bis hin zu Alpakas. Inzwischen haben sich die Mädchen einen Platz in der Sonne gesucht und lassen die Seele baumeln. Jetzt wird nicht der nächste Ausflug geplant – jetzt heißt es, den schönen Tag am Wasser zu genießen.