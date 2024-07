Groß-Schulferienprojekt in Wermelskirchen Joel Herrmann ist neuer Bürgermeister

Info

Kinderstadt-Ende Die Kinderstadt in und an der Kattwinkelschen Fabrik endet am Freitag, 19. Juli. Danach folgt am Samstag, 20. Juli, zwischen 15 und 17 Uhr ein Abschlussfest für die teilnehmenden Kinder und deren Eltern, bei dem die Werkstätten die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentieren.

Elternbesuch Am Freitag, 12. Juli, gibt es eine Ausnahme von der Regel „Keine Erwachsenen in der Kinderstadt“. Dann können die Eltern der Kinderstadt-Jungen und -Mädchen zwischen 14 und 16 Uhr dem Projekt einen Besuch abstatten und sich von ihren Sprösslingen zeigen lassen, was sie tagsüber treiben.