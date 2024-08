Kinderschutzbund Wermelskirchen Kleiderladen öffnet nach Renovierung

Nachdem die Kleidung zum Start der Renovierung in den Lagerräumen verstaut worden war, baute das Schrauber-Team alle Regale und Kleiderständer ab. „Wir haben jedes einzelne Brett beschriftet“, erzählt Ludwig Fein und lacht. Anschließend kamen die Handwerker und rissen den alten Boden raus. „Wie das in so alten Häusern oft ist, haben wir einige Überraschungen erlebt“, erzählt Fein. Am Ende waren es vier Bodenschichten, die in den Abfall wanderten. Danach kam der Maler: Alle Wände und die Decke erhielten einen neuen Anstrich – bevor der neue widerstandsfähige Boden verlegt wurde. „Inzwischen sind alle Regale wieder aufgebaut, die Kleidung ist eingeräumt“, sagt Fein und deutet auf den Ladenraum.