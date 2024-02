Jecke Zick in Wermelskirchen Toben und Singen beim Kinderkarneval

Den karnevalistischen Einschlag brachten die vielen bunten Kostüme in den Saal. Zudem das jecke Bühnenprogramm, das erstmals Rebbecca „Becky“ Pestritu moderierte. Für das Programm auf der Bühne, in dessen Hintergrund das diesjährige Sessionsmotto „Dawerkusen – Alaaf you“ in großen Lettern prangte, standen unter anderem die „Jecken Kids“ aus Kürten, die TuS-„Tanzfreaks“ sowie die Tanzgarden der Grunewalder und von Rut-Wiess Dabringhausen auf den Brettern, die die Welt bedeuten.