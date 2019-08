Pilotprojekt im Rheinisch-Bergischen Kreis : Kindergesundheit – „Fit zur Schule“ ausgezeichnet

Rhein-Berg Für das Modellprojekt „Fit zur Schule“ wurde der Rheinisch-Bergische Kreis nun vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Das Projekt, welches darauf abzielte, Kinder vor dem Schulbeginn in den Bereichen Sprache, Motorik und Wahrnehmung gezielt bedarfsgerecht zu fördern, wurde als vorbildlich für die Weiterentwicklung des nordrhein-westfälischen Gesundheitswesens bewertet.

Daher wird es nun in die Landesinitiative „Gesundes Land NRW“ und damit verbunden in ein Infoportal aufgenommen. Damit dient es anderen Institutionen als Vorbild für eigene Projekte. „Ich freue mich sehr, dass wir diese Auszeichnung vom Land bekommen haben“, so Dr. Cornelia Scherzberg, Leiterin des Gesundheitsamtes, „das zeigt, dass wir im Rheinisch-Bergischen Kreis gemeinsam mit vielen Partnern gute Strukturen für die gesundheitliche Entwicklung von Kinder aufgebaut haben.“ Aufgrund des positiven Gesamtergebnisses wird der Grundgedanke der frühzeitigen Förderung fortgesetzt, so der Kreis.