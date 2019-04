Osterferienaktion der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde : Fleißige Baumeister in Neuenflügel

Fleißige Baumeister in Neuenflügel

Hatten in dieser letzten Osterferienwoche nicht nur beim Bauen mit „Kapla“-Holzsteinen ihren Spaß (v.l.): Sofie, Jamiro, Laura und Emily. Foto: Stephan Singer

Neuenflügel Die Osterferienaktion der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde zwischen Wermelskirchen-Hünger und Solingen-Burg war mit 55 Kindern wieder rasch ausgebucht.

Basteln, Bauen, Werken: Bis hin zu einem Turm, der fast bis an die Decke reichte, brachten es die Kinder der Osterferienaktion der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Neuenflügel. Gestapelt wurden dazu Kapla-Holzsteine, von denen die Gemeinde reichlich zur Verfügung hat und sich bei den 55 Kindern im Alter zwischen vier und zwölf Jahren größter Beliebtheit erfreuten. Dabei mussten die Jungen und Mädchen durchaus mit Bedacht vorgehen – liegt nur ein Stein nicht ganz richtig, stürzt das ganze Gebilde zusammen. „Die Kinder haben ganze Bauwerke im Stile einer antiken Arena oder sogar einen mannshohen Turm in der Optik des Empire State Buildings gebaut“, berichtete Silke Lissner, die die Ferienaktion federführend leitete.