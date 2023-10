Freie Träger in Wermelskirchen Die Kinderbetreuung stößt an ihre Grenzen

Personalabbau, reduzierte Öffnungszeiten und Schließungen ganzer Einrichtungen: Aufgrund einer millionenschweren Finanzierungslücke drohen schwerwiegende Folgen für die Kinderbetreuung und andere Sozialangebote in Nordrhein-Westfalen. Deswegen haben am Donnerstag Tausende Menschen, darunter unter anderem Eltern und Erzieher, vor dem Düsseldorfer Landtag demonstriert. Auch in Wermelskirchen ist die Lage in den Offenen Ganztagsschulen (OGS) und in Kindertagesstätten angespannt.