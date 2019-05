Zirkusprojekt in Wermelskirchen : Kinder verwandeln sich in kleine Artisten

Tente Die Haiderbach-Schüler verbringen ihre Vormittage seit Montag im Zirkuszelt. Sie bereiten vier große Shows vor.

„Hier bekommen wir die Chance, auch mal selber aufzutreten“, sagt auch Leni (8). Und dieser Perspektivwechsel gefällt den Kindern der Grundschule Am Haiderbach, die seit Montag den Schulalltag ins Zirkuszelt verlegt haben. Und das nehmen nicht nur die Schüler, sondern auch die Teammitglieder vom Mitmachzirkus Proscho ernst. „Die Kinder lernen in diesen Tagen auch, dass im Zirkus Disziplin wichtig ist“, sagt Pascal Maatz, „und sie stellen sich den Herausforderungen.“ Das gilt für die Jüngsten, die sich kurzerhand in kleine Löwen verwandeln und Wippen, Rutschen und Reifen überwinden. Das gilt aber auch für die Kinder, die die Kunst des Hulahoops lernen, Bodenakrobatik ausprobieren, bei der Glas-Balance ihr Können zeigen, am Trapez oder bei den Clowns. Jedes der Kinder aus Hünger und Tente hat vor dem großen Zirkusprojekt einen Wunschzettel ausgefüllt und trainiert nun in einer der Gruppen für die große Show. „Am besten gefällt mir die Musik“, sagt Elia, „dann tanzen die Löwen und bekommen Ärger vom Dompteur.“ So viel sei verraten: Am Ende schwingt Dompteur Marcel Maatz auch selbst das Tanzbein – sehr zur Freude seiner kleinen Löwen. Freitag schlüpfen die Kinder dann zum ersten Mal in ihre Kostüme und proben das letzte Mal vor ihrem großen Auftritt.