Schwimmen in Wermelskirchen Wie das Hallenbad an den Feiertagen öffnet

Wermelskirchen · Gleich zwei Mal locken „Kinder-Tobe-Tage“ in das kühle Nass am Quellenweg: Für Jungen und Mädchen gibt es an Christi Himmelfahrt und an Fronleichnam ein spezielles Programm. Aber auch für die Schwimmer gibt es Möglichkeiten.

02.05.2024 , 14:22 Uhr

Das Hallenbad hat an den kommenden Feiertagen nicht geschlossen, sondern bietet gesonderte Öffnungszeiten an. Foto: Sebastian Rademacher

An den Feiertagen im Mai ist das Hallenbad am Quellenweg für Schwimmer geöffnet. Besonders toll für Kinder: An den beiden Feiertagen Christi Himmelfahrt und Fronleichnam, Donnerstag, 9. Mai, sowie Donnerstag, 30. Mai, finden wieder „Kinder-Tobe-Tage“ im Wasser statt. Von 10 bis 15 Uhr ist an beiden Tagen reichlich Spaß die Kleinen angesagt. Für Schwimmer ist das „Quellenbad“ an diesen beiden Feiertagen von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten an den Feiertagen im Überblick: Donnerstag, 9. Mai, 8 bis 15 Uhr (mit „Kinder-Tobe-Tag“-Programm ab 10 Uhr); Montag, 20. Mai, 8 bis 15 Uhr (Pfingsten); Donnerstag, 30. Mai, 8 bis 15 Uhr (mit „Kinder-Tobe-Tag“-Programm ab 10 Uhr).

(sng)