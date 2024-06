Kinderbetreuung in Wermelskirchen Über 100 Kids demonstrieren für bessere OGS-Finanzierung

Über 100 Kinder aus den Offenen Ganztagsschulen (OGS) der Grundschulen Dhünntal-, Wald- und Schwanenschule sowie St. Michael und Am Haiderbach haben vor dem Rathaus für eine bessere Finanzierung der OGS-Träger demonstriert. Mit Trillerpfeifen, Plakaten und Schildern machten sie gemeinsam mit ihren Betreuern ihr Anliegen deutlich. Den Weg in die Innenstadt hatten sie per Sternmarsch absolviert. Am Rathaus sammelten sie auch Postkarten in einer Box. Auf den Karten, die an die Landesregierung gesendet werden, hatten die Kinder Unterschriften zugunsten einer besseren Finanzierung der Wohlfahrtsverbände gesammelt.