Kinder- und Jugendarbeit in Wermelskirchen Ein Gala-Dinner beendet Kochkurs für Kids

Inzwischen haben alle 89 Gäste an den festlich gedeckten Tischen Platz genommen. Und die Kinder tummeln sich rund um die vollen Platten mit Suppenschalen, die gerade aus der Küche gekommen sind. „Jeder nimmt einen Teller und dann wie besprochen“, sagt Kati Warnke. Greta greift zu dem feinen Porzellan, die ersten neun Kinder stellen sich auf und als der Startschuss fällt, spazieren sie feierlich in den Saal, stellen sich jeweils neben einen Gast und servieren dann vorsichtig den ersten Gang. „Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich was falsch mache“, sagt Marleen, als sie aus dem Saal zurückkehrt. Dann schleicht sich ein frohes Lachen auf ihr Gesicht: „Aber es hat alles geklappt.“ Jedes Kind ist an diesem Abend in seinem eigenen Tempo unterwegs: Die einen Tragen die Teller selbstbewusst mit einer Hand, die anderen nehmen vorsichtshalber die zweite Hand dazu. Eltern und Großeltern sind begeistert. Während die jungen Köche an ihrem eigenen Tisch Platz genommen haben und es sich schmecken lassen, wird in der Küche der nächste Gang vorbereitet: Selbstgemachte Nudeln mit Geschnetzeltem. „Wir haben ganz schön viele Nudeln gemacht, damit alle satt werden“, verrät Stina, als Christian Warnke die Teller füllt. Maja streut gut gelaunt Petersilie über die Soße. Dann geht der nächste Gang heraus. In der Küche wird bereits Gries mit Apfelkompott vorbereitet.