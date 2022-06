Schullandschaft in Wermelskirchen : Kinder entdecken Teamgeist wieder

Gemeinsam bauen: Die Schwanenschülerinnen der 3a schulten am Freitag ihre Teamarbeit. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Pädagogen aus dem Kletterpark K1 laden in der Schwanenschule zum Teambuildung ein. Aber nicht nur Kinder werden geschult – im Herbst treffen sich auch die Lehrer zur Lerneinheit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Plötzlich wird es ganz leise in der Sporthalle. In kleinen Flüstergruppen kommen die Kinder zusammen. Drei Architekten und drei Bauarbeiter. Die einen halten Pläne für einen Bau in den Händen, die anderen dürfen diesen Plan nicht sehen, sollen aber trotzdem erfolgreich bauen. Kommunikation ist gefragt. Und schnell entdecken die Kinder, wie sie miteinander reden und welche Fragen sie stellen müssen, um an ihr Ziel zu kommen und die Bausteine richtig zu stapeln. „Das ist für die Kinder gerade eine echte Herausforderung“, sagt Susanne Meyer, Klassenlehrerin der 3a. Die Corona-Pandemie habe das Miteinander in den Klassen verändert. „Die Isolation hat dazu geführt, dass Kinder viel mehr als früher versuchen, die Herausforderungen alleine zu stemmen, anstatt im Team zu arbeiten“, sagt sie. Und darunter leide auch das Gemeinschaftsgefühl.

Diese Beobachtung haben auch ihre Kollegen gemacht. Und deswegen kam der Schule das Geld des Landes gerade recht, das helfen soll, die sozialen Defizite nach den Lockdowns zu kitten. „Wir haben darüber im Kollegium gesprochen und entschieden, das Geld in Teambuildung-Maßnahmen zu investieren“, erklärt der stellvertretende Schulleiter Tobias Niemann. Seit dem Schulstart nach den Osterferien sind nun jeden Freitag die Pädagogen aus dem Kletterpark K1 zu Gast – um mit den Kindern die Teamarbeit zu stärken.

Am Freitagmorgen ist die 3a dran – die Fledermäuse. Die Kinder bauen, laufen auf großen Holz-Ski, versuchen gemeinsam Wassergläser und Bälle zu jonglieren und haben ein gemeinsames Ziel: Sie wollen einen Code knacken.

„Wir beobachten, dass befreundete Schüler die Aufgaben schnell miteinander lösen“, sagt Susanne Meyer, „bei Kindern, die sich nicht so gut kennen, sieht das schon anders aus.“ Der große Vorteil: Die Kinder seien Feuer und Flamme und richtig motiviert. Das bestätigen auch Laila (8) und Tom (9), Lilly (9) und Younnis (9) aus der Klasse 3b, die bereits in der vergangenen Woche das Teamtraining durchlaufen haben. „Das hat Spaß gemacht und war gleichzeitig anstrengend“, sagt Lilly und denkt an die vielen Aufgaben, die anstanden. „Bei einer Aufgabe hatten wir richtig Probleme“, erzählt Laila, „wir haben einfach nicht miteinander gesprochen.“ Und erst als die Gruppe gemerkt habe, dass sie so nicht zum Ziel käme, habe sie sich für einen Anführer entschieden und sei die Aufgabe noch mal neu angegangen. „Das mussten wir allerdings selbst merken, die Lösung kam nicht von den Erwachsenen“, sagt sie. Mit Erfolg. Manchmal sei es frustrierend gewesen, im Team zu arbeiten, sagt Tom. „Aber wir haben gelernt, wie wir selber sind, wie wir gut im Team sind und dass wir viele Dinge nur zusammen schaffen können“, ergänzt der Neunjährige dann.