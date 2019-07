Kinderbibelwoche in Tente : Kinder entdecken Wunder des Alltags

Maja (vorne) freut sich über das kreative Angebot: Rund 50 Kinder nehmen an der Kinderbibelwoche in Tente teil. Foto: Demski

Tente Rund 50 Jungen und Mädchen nehmen seit Dienstag an der Kinderbibelwoche in Tente teil. Sie singen, lauschen, beweisen Kreativität und toben sich aus.

Maja schwingt den Pinsel. Die Neunjährige malt konzentriert das helle Holz an und bekommt dabei tatkräftige Hilfe von Elias (7). „Das soll eine Blumenwiese werden“, sagt sie und klebt kleine Funkelsteine auf das riesige Holzkreuz, das im Flur des Gemeindehauses liegt. Das sei so ein Kreuz wie jenes, an dem Jesus irgendwann mal gestorben sei, sagt Maja. Und dann beginnt sie zu erzählen von diesem Mann, der mit seinen Freunden durch das ganze Land zog und so nett zu den Menschen war. „Und er hat Wunder gemacht“, sagt Maja. Und genau um diese Wunder geht es dem Team der Kinderbibelwoche in Tente in diesen Tagen.