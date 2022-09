Fest-Wochenende an der Staelsmühle : SSV Dhünn feiert neuen Kunstrasen mit „Tante Silke“

Fest-Wochenende an der Staelsmühle

Dhünn Seit 2020 wird auf dem neuen Kunstrasenplatz an der Staelsmühle gekickt. Jetzt wird der Platz mit einem großen Fest am Wochenende eingeweiht.

Viel Eigenleistung haben die Kicker des SSV Dhünn in den Bau des Kunstrasenplatzes an der Staelsmühle gesteckt. Seit Oktober 2020 wird das moderne Kickergrün genutzt – zuvor hatte es eine kleine Zusammenkunft zur Einweihung gegeben, aber ein richtiges Fest auf Dhünnsche Art war wegen Corona bislang nicht möglich. Das holt der SSV Dhünn mit seinem Förderverein am Wochenende des 24. und 25. Septembers nach.