Nach Cyberangriff in Rhein-Berg Kfz-Zulassung durch Notlösung möglich – aber ohne „GL“

Eine Notfalllösung nach dem kriminellen Cyberangriff auf Südwestfalen-IT für die Kfz-Zulassung im Rheinisch-Bergischen Kreis, die in den vergangenen Tagen nicht funktionierte, liegt vor. Das teilte die Kreisverwaltung am Freitagnachmittag, 17. November, mit. Bund und Land NRW haben dem zufolge „ausdrücklich“ die Partnerschaftslösung, also Amtshilfe durch andere Kreise oder kreisfreie Städte, für einen vorübergehenden Zeitraum mit Fremdkennzeichen zugelassen. Hierzu gebe es eine „große Hilfsbereitschaft von umliegenden Zulassungsstellen“.