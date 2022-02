Pflegenotstand in Wermelskirchen : Keine schnelle Lösung für Pflege in Sicht

Wermelskirchen Politik trifft auf Pflegenotstand: Bundestagsmitglied Maik Außendorf und Landtagskandidat Jürgen Langenbucher von den Grünen machen Station bei Diakonie und Hephata. Sie hören zu und nehmen mit, wie schwierig die Situation vor Ort ist.

Peter Siebel hat gleich mehrfach in den vergangenen Monaten Hilferufe gesendet. An die Politik, an die Öffentlichkeit, an die Behörden. Der Geschäftsführer der Diakonie hat dabei immer wieder klar gestellt: „Der Pflegenotstand ist schon da.“ Andreas Willinghöfer kämpft mit der Hephata an der gleichen Front – und ist gleichzeitig Mitglied der Grünen. Er fand: „Es ist Zeit, sich an einen Tisch zu setzen.“ Und so lud er Bundestagsmitglied Maik Außendorf und Landtagskandidat Jürgen Langenbucher zum Gespräch ein. In die Räume der Diakoniestation. „Ich nutze gerne jede Möglichkeit, mit Politikern ins Gespräch zu kommen und an unsere Probleme zu erinnern“, sagt Peter Siebel. Mit wieviel Hoffnung ist er denn nun in dieses Gespräch gegangen?