Nach Ekelvideo aus Leverkusen : In der Stadt gibt es nur selten Ratten

In Wermelskirchen gibt es schon seit Jahren keine Rattenprobleme mehr, sagen Ordnungs- und Tiefbauamt. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Leverkusen/Wermelsirchen Während in Leverkusen ein ekliges Video von einer Ratte kursiert, die sich am Kuchen in einem Imbiss zu schaffen macht, ist die Lage mit den Nagern in Wermelskirchen aktuell entspannt. Das sagten Vertreter des Ordnungs- und des Tiefbauamts auf Anfrage unserer Redaktion.

Ein Nager nascht am Kuchen im Schnellimbiss am Hauptbahnhof – das zeigt das ursprünglich bei Facebook gepostete Video aus Leverkusen. In Wermelskirchen durfte eine solche Aufnahme eher unwahrscheinlich sein. Abgesehen davon, dass es in der Stadt keinen Zugbahnhof gibt, sind Ratten ohnehin selten anzutreffen. Das letzte ernsthafte Problem habe es vor mehr als 15 Jahren beim Bau der Ortsumgehung B 51 gegeben, sagt Paul Engelbracht, der stellvertretende Leiter des Ordnungsamts. Damals seien die Ratten wegen der Zerstörung ihres Biotops geflüchtet, auch in Richtung Stadt. Das Ordnungsamt habe sich genötigt gesehen, Schädlingsbekämpfer beaufzutragen. „Heute haben wir keine Brennpunkte in Wermelskirchen“, sagt Engelbracht. Parallelen zu der Situation in Dortmund sieht er nicht, am Busbahnhof sei alles sauber. Kleingärten als möglichen Aufenthaltsort schließt Barbara Bätzold, Vorsitzende des Stadtverbands der Kleingärtner, aus. Die Pächter seien dazu angehalten, ihren Müller immer mitzunehmen und nichts im Garten zu lassen. Man habe höchstens hier und da ein Mäuschen gesehen, sagt Bätzold.

Auch das Tiefbauamt, das unter anderem für die Kanalisation der Stadt verantwortlich ist, sieht keine Hinweise auf eine wachsende Population der Nager. „Wir hatten vor ein paar Jahren Anrufe von Einwohnern, die ein Tier gesehen hatten“, sagt Amtseiter Harald Drescher. Nach diesen Beschwerden habe das Tiefbauamt ein sogenanntes Ratten-Monitoring eingesetzt. Das seien elektronische Geräte mit Köder, die anzeigen können, wie viel davon gefressen wird. „Es wäre uns daher damals aufgefallen, wenn es mehrere Ratten gewesen wären“, sagt Drescher. Sollte es erneute Hinweise geben, sei das Tiefbauamt für den Einsatz dieser Technik vorbereitet.