Energiepreis-Entwicklung in Wermelskirchen : Keine Erhöhung für Festpreiskunden

Jens Langner ist Geschäftsführer der BEW. Foto: BEW

Wermelskirchen Die BEW-Kunden haben am Samstag die Briefe mit Preisanpassung für die Gas-Umlage im Briefkasten gehabt. Bei Kunden mit Bestandsverträgen wird voraussichtlich erst am Ende der Laufzeit der Gas-/Strompreis angepasst.

Den ersten „blauen Brief“ haben die BEW-Kunden am Samstag im Briefkasten gehabt, die nächsten werden wohl bei manchen Ende 2022 oder spätestens Ende 2023 folgen. Im ersten Brief informierte die BEW ihre Kunden, was sie ab 1. Oktober 2022 zahlen müssen, wenn die Gaspreis-Umlage greift. Die wird fällig, um die Mehrkosten der Gasimporteure für die Ersatzbeschaffungen beim Gas zu finanzieren. Die neue Gasbeschaffungsumlage beträgt ab 1. Oktober 2,419 Cent/kWh netto – sie fließt als Preisbestandteil in den Gaspreis ein und erhöht die monatlichen Abschläge. Neu sind die Gasspeicherumlage und die erhöhte Bilanzierungsumlage – auch die fließen in den Gaspreis ein, teilte die BEW mit.

Unruhe herrscht immer wieder bei Bestandskunden – die Angst eben, dass Festverträge vor Ablauf der Zeit durch den Energieversorger gekündigt werden. Dazu BEW-Geschäftsführer Jens Langner: „Bestandsverträge werden nicht gekündigt, die Kunden erhalten aber voraussichtlich eine Gaspreisanpassung, wenn ihre Sondertarife aus der vertraglichen Erstlaufzeit herauslaufen.“ Dies werde bei vielen Kunden erst Ende 2023 der Fall sein, bei einigen Ende 2022.

Info BEW günstiger als der billigste Wettbewerber Grundversorgung Bei der BEW sind in der Grund- und Ersatzversorgung vor allem Neukunden, die nach einer Preisanpassung oder Kündigung ihres Altlieferanten kurzfristig zur BEW wechseln. Die BEW ist mit ihren Preisen immer noch günstiger als das billigste Wettbewerberangebot. Preise So wies Verivox am 22. August, 11 Uhr, für 18.000 kWh/Jahr Vattenfall easy 12 mit 5606,80 Euro als günstigstes Angebot an. Vattenfall Natur12 Gast wird mit 5614,80 Euro als zweitgünstigstes Angebot aufgeführ. Bei der BEW kostet die Grundversorgung laut Geschäftsführung bis 30. September bei dieser Menge 4031,40 Euro, ab 1. Oktober zahlen die Kunden dann 5291,40 Euro.

Ein richtiges Energiesparen in der heißen Sommerzeit konnte auch im Bergischen nicht festgestellt werden. Jens Langner geht von ähnlichen Werten beim Gasverbrauch aus, wie sie jüngst Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck für Deutschland nannte: 14 bis 15 Prozent Einsparungen gegenüber dem Vorjahr – aber nicht temperaturbereinigt. Temperaturbereinigt soll dies etwa sechs Prozent sein. Langner: „Für die BEW zeigt der Vergleich der Netzlast einen Rückgang von gut 15 Prozent von Januar bis Juli im Vergleich zu 2021 – aber nicht temperaturbereinigt.“

Die Preise auf den Großhandelsmärkten sind in den letzten Monaten weiter explodiert, berichtet der BEW-Geschäftsführer. Die Beschaffungspreise haben sich mehr als verdoppelt. Inzwischen beträgt der Preis fast 250 Euro/MWh, das heißt 25 Cent/kWh. Entsprechend teuer wird es für die Kunden in der Grundversorgung. Das sind etwa fünf bis zehn Prozent der Kunden. Die Preise sind um 30 Prozent gestiegen. Ein Kunde mit einem Verbrauch von 18.000 KwH/Jahr zahlt dann rund 100 Euro mehr im Monat.

Ein großes Problem auch für die BEW ist die Gefahr, dass die Energie für immer mehr Menschen nicht mehr so leicht bezahlbar ist. Jens Langner: „Wir versuchen als Energieversorger, Lösungen für die Menschen zu finden, die in einer finanziell schwierigen Situation sind. So wird über Ratenpläne gesprochen, aber auch Energiesparen ist ein Thema. Wir sprechen auch mit Sozialämtern, der Caritas oder dem Jobcenter.“ Der BEW-Geschäftsführer macht aber auch klar: „Wir können auf die Umlage nicht verzichten.“ Wobei dies noch nicht das Ende der schwierigen Entwicklung sei. „Der finanzielle Schock kommt mit der Jahresabrechnung. Und 2023 wird es noch einmal deutlich schwieriger – vor allem dann, wenn wir nicht genügend Flüssiggas bekommen.“

Dass die Franzosen die Hälfte ihrer AKW abgestellt haben und jetzt Strom aus Deutschland importieren, macht die Lage am Strommarkt nicht einfacher. Langner: „Die schlechte Verfügbarkeit der AKW trägt zu der Preisexplosion in Deutschland bei.“ Dies führe unter anderem dazu, dass Gaskraftwerke in einem größeren Umfang zur Stromgewinnung laufen als gewünscht. Wer als BEW-Kunde die Klik-Verträge mit einer Erstlaufzeit bis Ende 2023 abgeschlossen hat, darf sich über zunächst stabile Preise freuen. Jens Langner: „Diejenigen Kunden, deren Sonderverträge auslaufen, werden je nach Zeitpunkt des letzten Vertragsabschlusses durchaus größere Preisanpassungen zu erwarten haben.“ Die Grundversorgung wird nach aktuellem Stand voraussichtlich Anfang des Jahres erhöht, nach aktueller Einschätzung laut Langner zwischen 15 und 25 Prozent.