Kommunale Finanzen in Rhein-Berg und Wermelskirchen Keine A1-Blitzer mehr – Millionen-Loch beim Kreis

Die Kreisverwaltung bestätigt auf Anfrage unserer Redaktion, dass sie die Radaranlage abbauen muss: „Auf kurzfristige Aufforderung der Autobahn GmbH muss der Rheinisch-Bergische Kreis die Radaranlage an der A1 zwischen Burscheid und dem Kreuz Leverkusen vorerst stilllegen.“ Aktuell sei die Anlage noch in Betrieb. Die Beschilderung gebe eine Geschwindigkeitsbegrenzung vor, an die sich Autofahrer halten müssten. „Da die Autobahn GmbH das Tempolimit bisher nicht aufgehoben hat, wird die Geschwindigkeit auch weiter überwacht. Der Kreis kontrolliert regelmäßig, ob die Beschilderung noch besteht und ist auch in engem Austausch mit der Autobahn GmbH“, erläutert Nina Eckardt von der Pressestelle der Kreisverwaltung.