Musik in der Stadt Wermelskirchen : Großer Klang ganz ohne Strom

Moderne Musik auf unverstärkten Instrumenten: Antonia Wilke, Thomas Michael Stolz und Berith Gehrt (v.l.) spielen in der Gruppe „Sansa“. Foto: Theresa Demski. Foto: Theresa Demski

Werfmelskirchen Das Ensemble „Sansa“ spielt aktuelle Stücke auf analogen Instrumenten – dann begegnet Michael Jackson einem Cello. Die Musiker suchen noch nach Unterstützung.

Kaum hat Berith Gehrt auf ihrer Gitarre die ersten Klänge angeschlagen, wirkt die kleine Melodie überraschend vertraut. „Michael Jackson“, sagt die junge Musikerin. Dann stimmt der tiefe Klang des Cellos in die Melodie ein, die Querflöte gesellt sich dazu. Und eigentlich ist an dieser Stelle dann auch die Sängerin gefragt. Die hat sich zur heutigen Probe aber entschuldigt und so steht der Klang des in den 1990er Jahren berühmt gewordenen „Black Or White“ für sich alleine im Probenkeller. Und wirkt.

Hier begegnen sich Michael Jackson und das Cello, hier trifft Revolverheld auf einfache Percussion-Instrumente. „Von dieser Kombination träume ich schon seit Jahren“, sagt Thomas Michael Stolz. Analoge Instrumente treffen auf aktuelle Musik – und geben ihr einen neuen Klang. Er spiele schon lange in einem kleinen Ensemble für mittelalterliche Instrumente. Und als er seinen Kollegen einmal mutig vorschlug, „Stairway To Heaven“ zu spielen, bestätigte sich sein Verdacht: „Eine tolle Kombination.“ Also rief er zur Gründung eines neuen Ensembles ein, das sich genau diesem Reiz widmen sollte.

Info Musiker zum Mitmachen gesucht Ensemble Jeder, der schon mal Weihnachtslieder unterm Baum gespielt habe, sei bei „Sansa“ willkommen. Einzige Voraussetzung also: Das Instrument muss ohne Verstärkung auskommen. Proben finden immer montags um 18 Uhr statt. Kontakt Weitere Infos gibt es bei Thomas Michael Stolz unter Telefon 02196 972120.

Als eine der ersten antwortete damals Berith Gehrt auf den Aufruf. „Ich war es leid, nur für mich alleine Musik zu machen“, sagt die Gitarristin. Sie habe seit 15 Jahren Gitarrenunterricht, sei der größte Michael-Jackson-Fan der Stadt und habe sich ohnehin gewünscht, ihrer Gitarre etwas musikalische Gesellschaft zu gönnen. „In unserem Ensemble können wir aus den Stücken unser eigenes Ding machen“, sagt sie. So bekäme die Musik einen individuellen Charakter. Und tatsächlich arrangiert das Ensemble „Sansa“ seine Stücke selbst.

Das hat auf der einen Seite mit dem großen musikalischen Fundus des Gründers zu tun, auf der anderen Seite damit, dass es einfach kein passendes Notenmaterial für diese Instrumentenzusammenstellung gibt. Also nutzt Stolz verschiedene Computerprogramme, um für ganz moderne Stücke einen entsprechenden Notensatz zu bauen. „Eigentlich ist es mehr ein Umbauen“, sagt er lachend. Am Ende jedenfalls hat „Sansa“ Noten, in die Gitarre und Flöte, Cello und Percussion einsteigen können. „In der Tonhöhe orientieren wir uns dabei an unserer Sängerin“, sagt Thomas Michael Stolz. Über die Liedauswahl entscheiden die Musiker gemeinsam.