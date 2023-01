Gewerkschaften fordern mehr Gehalt Kein „Arbeitskampf“ im Wermeslkirchener Rathaus absehbar

Wohlwissend, dass jede Forderung der Ausgangspunkt auf dem Weg zu einem Kompromiss ist, wollen die Gewerkschaften für die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst einen kräftigen Schluck in Höhe von 10,5 Prozent mehr Gehalt. Es geht also um das „liebe Geld“. Dennoch ist bei der Stadtverwaltung Wermelskirchen die Stimmung in Sachen Tarifstreit eher ruhig als kämpferisch, wie Stadtpressesprecherin Kathrin Kellermann auf Nachfrage unserer Redaktion einschätzt: „Bisher wird unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus eher wenig über die Forderungen gesprochen.“