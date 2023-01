Forderung nach Ampel in Hünger Kein Alleingang der Stadt Wermelskirchen an der Brückenbaustelle

Der Forderung von Henning Rehse (Freie Wähler), dass die Stadt Wermelskirchen eingeständig eine Ampelanlage an der Baustelle auf der L 157 an der Autobahnbrücke in Hünger zur Aufhebung der derzeitigen Regelung inklusive Umleitung installieren soll, erteilt Bürgermeisterin Marion Lück eine Absage und begründet das mit der Rechtslage: „Die Stadt Wermelskirchen kann nicht selbstständig eine Anordnung erstellen (nur auf kommunalen Straßen und bei Verkehrszeichen mit geringer Verkehrsbedeutung). Entsprechend gilt grundsätzlich der Hinweis auf die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung zu Paragraf 45 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Paragraf 45 Absatz 1 bis 1e: Vor jeder Entscheidung sind die Straßenbaubehörde (hier: Straßenbaulastträger Landesbetrieb Nordrhein-Westfalen für die L 157) und die Polizei (hier: Kreispolizeibehörde) zu hören.“